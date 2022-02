Aujourd’hui (lundi), Benny Gantz a annoncé que son parti, Kahol Lavan, boycotterait les votes à la Knesset.

Pour expliquer sa décision, le ministre de la Défense invoque l’absence d’avancées sur des projets de lois qu’il porte. Il accuse les »extrémités » de la coalition de faire barrage à des avancées sociales et économiques, concernant notamment les soldats et ce faisant de mettre en danger la sécurité d’Israël. « J’ai de la peine de voir que des éléments politiques et populistes, pour une part post sionistes, ont décidé de porter atteinte consciemment à la sécurité de l’Etat, des soldats professionnels et des réservistes qui protègent le pays ».

Au sein de la coalition, on pense que la raison qui sous-tend l’attitude de Gantz est le refus de Meretz et de Avoda de soutenir la loi qui augmenterait les retraites des militaires professionnels à la retraite. »C’est un comportement puéril de la part de Gantz qui prend tout le monde pour des imbéciles. Il ne s’agit pas de la sécurité d’Israël mais des retraites de ses amis », a déclaré un membre de la coalition.

Le Premier ministre Naftali Bennett a rencontré cet après-midi son ministre de la Défense afin de le convaincre de participer aux votes à la Knesset. Cet entretien n’a pas atteint son objectif. »Il est inconcevable que Benny Gantz s’assoit avec Bennett pendant qu’à l’extérieur on fait des déclarations contre lui », ont déclaré des cadres de son parti.

Par conséquent, la coalition a été contrainte de retirer les projets de loi prévus au vote aujourd’hui à la Knesset, dont celui qui prévoit l’augmentation du salaire minimum, adopté hier par les ministres.