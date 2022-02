Le groupe Israel Aerospatial Industries (IAI) a signé un important contrat avec le ministère marocain de la Défense, portant sur la fourniture du système antiaérien modulaire MX-Barak. Le contrat, qui s’élève à un montant de 600 millions de dollars, fait suite à a visite au Maroc du ministre israélien de la Défense Benny Gantz et il a été préparé par Amr Peretz, nouveau président des IAI et son directeur-général Boaz Lévy. L’armée marocaine cherche actuellement à renforcer son armée et notamment à améliorer son système de défense antiaérienne, particulièrement en raison des tensions permanentes avec l’Algérie voisine. Le système MX-Barak peut équiper aussi bien l’armée de terre que la marine. MX-Barak est considéré par les experts militaires comme l’un des meilleurs systèmes de défense antiaérienne au monde.

Photos IAI