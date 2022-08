La star internationale Justin Bieber était hier (mardi) en concert en Finlande devant un public de 20000 personnes. Cette représentation fait partie de la tournée mondiale de l’artiste qui doit se produire en Israël au mois d’octobre prochain.

Sa venue sera-t-elle perturbée par l’événement pour le moins étrange qui s’est déroulé sur la scène finlandaise hier? Devant la foule en délire, Justin Bieber a fait le salut nazi tout en entamant une marche qui ressemble aux marches militaires.

Les responsables des communautés juives en Europe ont eu connaissance de cet épisode et ont exprimé leur indignation. Ils exigent du chanteur qu’il fournisse des explications sur ce geste. Le président de la fédération des Rabbins européens, le Rav Pinhas Goldschmidt, a réagi sévèrement: »Le célèbre chanteur a giflé des millions de Juifs à travers le monde lorsqu’il a repris le salut nazi qui symbolise les valeurs du parti nazi et de son chef, le bourreau des Juifs, Adolf Hitler ».

J’appelle l’Etat d’Israël a reconsidérer la tenue de son concert prévu en octobre prochain

Il est inconcevable qu’un chanteur qui possède des millions de fans à travers le monde se permette de réaliser un tel geste sur le sol européen qui a vu couler tant de sang juif et de minorités, assassinés par le bourreau nazi. L’utilisation de ce geste sur une si large plateforme est une image victorieuse pour les antisémites et elle constitue une incitation pour les prochains agresseurs. J’exige des explications du chanteur sur son geste scandaleux et j’appelle l’Etat d’Israël à reconsidérer la tenue de son concert prévu en octobre prochain ».