Hier soir (mercredi), des centaines de manifestants, la majorité issus de la communauté éthiopienne, se sont rassemblés à Tel Aviv pour demander ”Justice pour Refaël”, ce petit garçon de 4 ans tué dans un accident de la route.

La famille et les proches de Refaël, z’l, dénoncent un déni de justice. La conductrice est mise en examen pour ‘abandon de victime’ puisqu’elle a pris la fuite après l’accident mais pas pour homicide.

Selon le Parquet, il s’agissait d’un accident inévitable. Le petit garçon, accompagné de son grand-père, ne traversait pas sur un passage piéton et la conductrice ne pouvait rien faire pour l’éviter. De plus, toujours d’après le Parquet, elle roulait à la vitesse autorisée.

Par ailleurs, dans un premier temps, le suspect était une dentiste, Dr Heidi Palsser, qui est la propriétaire de la voiture puis la police a annoncé qu’elle n’était pas au volant au moment des faits, mais sa mère, âgée de plus de 70 ans. De même, les premières informations indiquaient que les suspects avaient amené la voiture au garage pour effacer toutes traces de l’accident. Désormais, le Parquet indique que la voiture a été retrouvé au domicile de la conductrice.

Toute une série de zones d’ombre et d’interrogations auxquelles s’ajoutent un manque de communication de la part de la police et du Parquet envers la famille de Refaël, d’après les dires de celles-ci.

C’est ce qui explique la colère des proches du petit garçon qui sont persuadés que son origine éthiopienne est à l’origine de négligences dans le traitement de l’affaire. Ils ne comprennent pas que la conductrice qui a abandonné le petit, blessé, au bord de la route, ne soit pas sous le coup de chefs d’accusation plus graves.

Hier soir donc, ils étaient des centaines à manifester pour exprimer leur colère, leur incompréhension et leur demande de justice.

Les manifestants ont bloqué le périphérique Ayalon pendant plusieurs heures. Un des policiers présents pour assurer l’ordre a été poignardé, il a été transporté à l’hôpital avec des blessures de moyenne gravité. Les forces de l’ordre sont à la recherche de l’auteur de cette agression. Cinq autres policiers ont été blessés par des objets jetés en leur direction.

La police a alors fait usage de grenades assourdissantes pour évacuer les manifestants.

Pendant la manifestation, un manifestant d’une trentaine d’années a sauté d’un pont de quatre mètres de haut pour échapper aux policiers qui le poursuivaient. Il a été transporté à l’hôpital.

Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a publié un communiqué suite à ces violences: “Les manifestations sont un droit sacré dans un pays démocratique mais nous n’accepterons ni ne tolérerons aucune forme de violence. Poignarder un policier, c’est franchir une ligne rouge. Je souhaite un prompt rétablissement aux policiers blessés. J’appelle tous les citoyens d’Israël à respecter la loi et les hommes et femmes des services de sécurité.”

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a lui aussi condamné l’agression du policier.

La famille de Refaël Adena, z’l, a appelé les manifestants à ne pas faire usage de violence: ”Nous demandons à nos frères et nos amis de faire preuve de retenue. La douleur est immense mais nous ne voulons pas d’escalade, nous voulons des réponses et la justice pour Refaël. La dernière chose dont nous avons besoin est que l’on essaie de montrer notre communauté comme violente et problématique. Ne leur donnez pas la possibilité de nous conduire là où ils veulent. Nous obtiendrons justice pour Refaël par des voies pacifiques et des manifestations dignes”.