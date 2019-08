Après plus de trois ans, l’Etat d’Israël a enfin su récompenser Islam Albid, ‘Palestinien’ habitant d’Al-Fawar près de Hevron qui est venu en aide à la famille Mark lors de l’attentat qui a coûté la vie au rav Michael Mark hy »d.

Le 3 juillet 2016, alors que la famille Mark d’Otniel circulait sur la route 60, des terroristes en voiture mitraillaient le véhicule. Le père de famille, rav Michaël (Micky) Mark était mortellement blessé et son épouse Hava très gravement blessée. Islam Albid, qui passait juste après l’attentat avec son épouse infirmière de profession s’était immédiatement porté au secours des enfants apeurés et choqués, coincés dans le véhicule qui s’était renversé sur le toit.

Mais pour avoir aidé et sauvé des Juifs, cet homme et sa famille ont été été mis au ban de leur village, Islam a perdu son travail et a reçu des menaces de la part de l’Autorité Palestinienne, ce qui l’a finalement obligé à quitter son village avec toute sa famille pour se réfugier en-deçà de la « ligne verte ». Mais pendant trois ans, il a été ignoré des autorités et a dû vivre d’expédients. Suite à un reportage de la télévision, des personnalités politiques et de la société civile se sont mobilisées pour alerter les autorités. Image inhabituelle, le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan et l’actrice Guila Almagor, connue pour ses idées à gauche ont lancé ensemble un appel au ministre de l’Intérieur. L’organisation juridique Shurat Hadin (à ne pas confondre avec Yesh Din qui n’a pas levé le petit doigt…) a suivi et conseillé juridiquement cet homme courageux et elle-aussi appelé le ministre de l’Intérieur à mettre fin à cette situation anormale et régulariser la situation de cette famille.

Et c’est lundi que le ministre de l’Intérieur Arié Dery, a remis à ce bienfaiteur ainsi qu’à sa famille une carte de résident qui lui accorde désormais des droits civils et sociaux en Israël et la possibilité de travailler. Avec l’aide d’amis de Samarie, Yossi Dagan a réussi à trouver pour la famille un logement gratuit pour une année dans le centre du pays.

Yossi Dagan a déclaré: « Le peuple d’Israël se révèle une nouvelle fois dans sa majesté. Cette décision était l’acte le plus moral et le plus juste à faire envers un homme qui a mis sa vie en danger pour sauver des Juifs… ».

