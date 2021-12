Comme cela était annoncé, le président du parti Shass Arié Dery a signé un accord de transaction avec le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit. En vertu de cet accord, il sera condamné pour deux chefs d’accusation de non déclaration de revenus sans intention pénale et devra payer 180.000 shekels. Il quittera la Knesset tout en restant président de Shass et pourra se présenter aux prochaines élections à la Knesset, son accord de transaction lui évitant une clause infamante qui aurait mis fin à sa carrière politique.

Le départ d’Arié Dery de la Knesset constitue un coup dur pour l’opposition de droite car il était la cheville ouvrière du bloc qui soutient Binyamin Netanyahou. Ce départ fera aussi revenir un député que les francophones connaissent bien : Yossi Taïeb, qui fut député dans les deux dernières législatures.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90