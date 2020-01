La haine vouée par certains à gauche envers le Premier ministre les entraîne parfois vers des élucubrations les plus fantaisistes et surréalistes. Evoquant la probable libération prochaine de Naama Issakhar des geôles russes, le petit-fils d’Itshak Rabin z.l., Yonathan Ben-Artzi a écrit sur son compte Twitter qu’il ne serait pas étonné d’apprendre que Binyamin Netanyahou ait fait volontairement arrêter et enfermer la jeune femme pour ensuite la faire libérer et apparaître comme un héros salvateur avant les élections! « Il faut nous libérer de lui le plus vite possible », écrit ensuite Ben-Artzi.

Yonathan Ben-Artzi avait déjà créé le scandale lors de la dernière cérémonie en souvenir de son grand-père en attaquant frontalement le Premier ministre assis au premier rang.

Après cela, on entendra à nouveau Benny Gantz et les ténors de l’opposition appeler à la fin du pouvoir de Binyamin Netanyahou « pour faire définitivement cesser l’incitation permanente à la haine »…

Photo Ronny Schutzer / Flash 90