Le juge Yaakov Tirkel, ancien juge à la Cour suprême a évoqué les affaires Netanyahou. Sur la station Reshet Bet il a déclaré que s’il est réélu, Binyamin Netanyahou peut tout à fait et doit continuer à diriger le pays tant que sa mise en examen ne sera pas confirmée après audition préliminaire. “La loi est claire la-dessus, un Premier ministre peut rester en place tant qu’il n’est pas formellement inculpé”. Un message que feraient bien d’entendre les organisations de gauche qui exigent la démission du Premier ministre.

Le magistrat a également critiqué le conseiller juridique du gouvernement pour avoir publié le protocole de mise en examen avant les élections: “Par le passé, il y a déjà eu des revirements de situation et des surprises dans de nombreux dossiers. Je n’exclus pas l’éventualité où Binyamin Netanyahou sortira acquitté dans toutes ces affaires. Dans ce cas de figure, ce qui doit intéresser et influencer les gens c’est s’il y a finalement une inculpation ou non, mais pas les nouvelles quotidiennes, des déclarations incomplètes ou du matériel vague”.

Photo Kobi Gideon / Flash 90