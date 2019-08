L’hymne de la Hatikva a une nouvelle fois retenti dans un hall de sport. Le judoka israélien Saguy Mucky a réalisé une nouvel exploit en redevenant champion du monde de sa catégorie (-81kg) aux championnats du monde de Tokyo. Il a battu en finale le Belge Mattias Casse à l’issue d’un combat à suspense. En demi-finale, Saguy Mucky avait battu l’Egyptien Mohamed Abdelaal, qui a refusé de serrer la main de l’israélien après le combat et a quitté le tatami de manière démonstrative.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a félicité le champion israélien sur son compte Twitter: « Bravo Saguy! Vous nous avez procuré à tous de l’honneur et de la fierté ».

La ministre de la Culture et des Sports Miri Regev a elle-aussi félicité le judoka et a dénoncé l’attitude « révoltante, regrettable et décevante » du judoka égyptien estimant qu’il n’a plus sa place dans le sport qui est censé rapprocher les gens.

Photo Facebook