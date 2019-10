Après un mois d’enquête, la Fédération internationale de Judo a annoncé à l’Iran la confirmation de son exclusion jusqu’à nouvel ordre de toutes les compétitions internationales du fait de son boycott des sportifs israéliens. L’Iran avait déjà été suspendu à titre conservatoire il y a un mois. Cette suspension inclut les JO de 2020 qui se dérouleront à Tokyo ainsi que toutes les activités administratives et sociales organisées ou autorisées par la Fédération internationale de Judo.

Plainte avait été déposée fin août après que le champion iranien de judo et ancien champion du monde Saeid Mollaei eut simulé une blessure pour perdre des combats lors des championnats de Tokyo au mois d’août et ainsi ne pas risquer d’affronter en finale le champion israélien Saguy Mucky. Le judoka iranien avait ensuite révélé avoir été sommé par le ministre iranien des Sports ainsi que le président de la fédération iranienne de Judo de ne pas affronter de judoka israélien. Et pour « bien faire les choses », sa famille avait reçu la « visite » de représentants du régime qui l’avait menacée au cas ou il se présenterait contre le judoka israélien.

Dans sa décision la FIJ considère que « les pressions de sa fédération envers le judoka iranien constituent une violation de ses règlements concernant le respect de l’esprit olympique(…), du principe de neutralité politique et d’universalité ainsi qu’une manipulation du résultat d’une compétition ».

