Aboutissement d’une longue traque, une trentaine de terroristes du Hamas ont été arrêtés dans la nuit de mercredi à jeudi dans le village de Turmus-Aya en Binyamin. L’opération a été menée conjointement par Tsahal, le Shin Bet et les gardes-frontières qui ont encerclé le village et procédé aux arrestations. Les terroristes sont des étudiants à l’Université Bir-Zeit, à Ramallah, tous membres d’une cellule du Hamas. Ils sont directement impliqués dans le terrorisme au moyen d’incitation, de transferts de fonds à des fins terroristes et de diverses activités terroristes en Judée-Samarie.

Photo porte-parole de Tsahal