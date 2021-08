Le chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi a demandé aux officiers supérieurs de la région Judée-Samarie d’agir « pour réduire au maximum les cas de tirs en direction de Palestiniens ». Cette demande serait venue après la mort de plusieurs terroristes venus provoquer et affronter nos soldats. Lors d’une rencontre avec ces officiers supérieurs, le chef d’état-major a souhaité « calmer le terrain » et « ne pas « provoquer d’escalade », expression devenue un mot-clé dans le jargon de Tsahal et des décideurs politiques face aux provocateurs et aux terroristes. Aviv Kochavi a demandé à ce que les officiers supérieurs interviennent plus dans les décisions que doivent prendre les officiers de terrain.

Sur la même ligne, des responsables politiques et militaires ont émis des critiques envers le commandant de la région militaire centre, le général Tamir Yadaï à propos de la mort de plusieurs terroristes lors d’affrontements, estimant que cela pourrait mener à un « embrasement de la Judée-Samarie » et que cela « porte atteinte aux efforts du gouvernement pour aider l’Autorité Palestinienne », un objectif que s’est fixé le ministre de la Défense Benny Gantz et que souhaite Washington.

Photo Miriam Alster / Flash 90