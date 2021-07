Des tensions de plus en plus palpables apparaissent entre le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan et le président du conseil des localités juives de Judée-Samarie David Elahyani.

Ces divergences font suite aux informations récemment publiées faisant état de pressions américaines sur le Premier ministre Naftali Benett pour un gel de la construction juive dans ces territoires.

Pour Yossi Dagan, qui est membre du Likoud, le conseil des localités juives doit se dresser contre toute tentative d’imposer un nouveau gel de la construction, quel que soit le gouvernement en place. Il considère par ailleurs que seul un gouvernement homogène de droite sous la direction du Likoud et de Binyamin Netanyahou garantira la poursuite de la construction juive en Judée-Samarie et sera capable de résister aux pressions américaines. A l’opposé, David Elhayani, qui est membre de Hatikva Hadasha de Gideon Saar, a déclaré à plusieurs reprises qu’il fait entièrement confiance au gouvernement actuel pour une poursuite de la construction juive et que les informations sur des pressions américaines sont des « fake news ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90