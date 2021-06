Judée-Samarie : sérieuse polémique entre Tikva ‘Hadasha et Bleu-Blanc

Une sérieuse polémique a surgi entre les partis Tikva ‘Hadasha et Bleu-Blanc, plus exactement entre Gideon Saar et le ministre de la Défense Benny Gantz.

Elle concerne la future gestion des constructions illégales « palestiniennes » de plus en plus nombreuses dans les zones C de Judée-Samarie, sous responsabilité exclusive d’Israël selon les accords d’Oslo. Ces constructions effectuées dans des parties bien précises des zones C par l’Autorité Palestinienne sont entre autres financées par l’Union européenne dans le but de créer des réalités sur le terrain et créer une continuité territoriale avec les zones A et B en vue de la création d’un Etat arabe dans le berceau du peuple juif.

Dans le cadre des accords de coalition, certaines questions ne sont pas encore réglées, et Tikva ‘Hadasha demande notamment la gestion de cette question d’importance stratégique nationale (tout comme l’est celle du Néguev). Benny Gantz refuse de lâcher du lest, estimant qu’il s’agit d’une question relevant exclusivement du ministre de la Défense, comme tout ce qui a trait à la Judée-Samarie et à l’inverse Gideon Saar exige ce dossier pour Tikva ‘Hadasha. Mardi, Zeev Elkin est allé jusqu’à menacer : sans cela, il n’y aura pas de gouvernement dimanche !

A l’appui de cette demande, Zeev Elkin affirme que Naftali Benett et Yaïr Lapid ont convenu de la création d’un organisme spécial, indépendant du ministère de la Défense, qui sera chargé de cette épineuse question aux retombées politiques et diplomatiques. De son côté, Benny Gantz dit que lors des pourparlers, ce dossier a été laissé aux mains du ministère de la Défense par le biais de l’Administration civile en Judée-Samarie qui bénéficiera pour cela d’un renfort en personnel. « En aucun cas, ces prérogatives ne seront retirées du ministère de la Défense pour être confiées dans des mains politiques », a fait savoir Benny Gantz.

Cette polémique est en fait très politique, car à Tikva ‘Hadasha on sait que Benny Gantz est favorable à une « séparation d’avec les Palestiniens », nom de code de la création d’un Etat arabe au coeur de la Judée-Samarie, et que dès lors, il ne luttera pas efficacement contre ces nombreuses constructions illégales, d’autant plus qu’il est réticent à tout désaccord avec l’Union européenne.

Affaire à suivre…

Photo Aharon Krohn / Flash 90