L’organisation Regavim, qui suit de très près le phénomène de constructions illégales arabes et bédouines a publié un rapport sur ce qui se passe depuis dix ans dans les zones C de Judée-Samarie, exclusivement sous responsabilité israélienne selon les accords d’Oslo. Les chiffres sont alarmants: en dix ans, pas loin de 30.000 constructions arabes illégales supplémentaires dans cette zone, grâce essentiellement à des fonds venus d’Europe: elles étaient 29.784 en 2009 et ont passé à 58.435 à a fin de l’année 2018! En termes de superficie, les chiffres sont encore plus inquiétants: 4.500 hectares en 2009, 7.862 hectares fin 2018,

Il s’agit d’une politique méthodique d’imposition de réalités sur le terrain mise en place à l’époque par Salam Fayyad, un ancien chef de cabinet de l’Autorité Palestinienne. Considéré comme un « pragmatique » par l’Union européenne et la gauche israélienne, il avait en fait opté pour une politique moins déclarative, discrète mais plus pernicieuse consistant à créer peu à peu une continuité territoriale en Judée-Samarie en vue de l’établissement d’un éventuel Etat « palestinien ». Avec les encouragements et l’aide de l’Union européenne.

A ces données se rajoutent encore la prise illégale de milliers de dounams de terres agricoles sur des terres d’Etat qui sont en cours de procédure de régularisation pour des localités juives. Le jour venu, il sera très difficile de déloger les intrus qui soutiendront devant la justice qu’ils travaillent ces terres. Des arguments qui ne fonctionnement pas lorsqu’il s’agit d’agriculteurs juifs!

Ce que Regavim note avec regret, c’est que l’ampleur de ces constructions illégales a doublé en dix ans, paradoxalement durant les mandats de Binyamin Netanyahou!

Meïr Deutsch, directeur-général de Regavim a déclaré: « On ne peut pas discuter avec des impressions, mais là, il s’agit de chiffres qui sont indiscutables. Il n’y a pas de statu quo sur le terrain. L’Autorité Palestinienne agit sans relâche pour imposer des réalités sur le terrain pendant que l’Etat d’Israël et ses dirigeants dorment. Si le gouvernement ne se réveille pas rapidement, ce sont les citoyens qui se réveilleront un jour avec une réalité d’Etat terroriste à leur porte. Ces chiffres doivent constituer une sonnette d’alarme! ».

Les responsables des localités juives ont l’intention de saisir le gouvernement pour qu’il adopte un plan sérieux pour mettre fin à cette entreprise sournoise menée par l’Autorité Palestinienne.

