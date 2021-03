Une enquête conjointe menée de manière dissimulée par le journaliste d’investigation Tsvi Yehezkeli et l’organisation Ad Kan a permis de dévoiler un véritable plan ourdi par l’Union européenne pour créer sur le terrain un Etat « palestinien » au nez et à la barbe de l’Etat d’Israël ou peut-être pire, avec son assentiment tacite.

Ad Kan a procédé comme elle le fait régulièrement avec des organisations anti-israéliennes en envoyant des « espions » qui se font passer pour des sympathisants et réalisent des reportages édifiants avec caméra cachée. Cette fois-ci, avec l’aide de Tsvi Yehezkeli, ils ont pris des contacts avec l’Autorité Palestinienne et des représentants de l’AP, et tirent la sonnette d’alarme : « Ce que nous avons vu est tout simplement effroyable », affirme l’un des responsables d’Ad Kan, qui explique : « En coulisses et derrière le dos d’Israël, un véritable ‘plan du siècle’ est en train d’être mis en oeuvre par l’Union européenne et l’Onu, doté d’un budget de 3 milliards de dollars afin de créer un Etat ‘palestinien’ et même une nouvelle ville dans le périmètre de Jérusalem ».

Ad Kan précise que ce plan est poussé en avant de toutes ses forces par l’UE qui sait parfaitement qu’il est illégal et contraire aux accords d’Oslo. Les investigateurs disent avoir découvert un système parfaitement bien huilé, dans lequel l’Union européenne fournit argent, logistique et conseils juridiques dont l’objectif est de favoriser un Etat terroriste de facto en créant une continuité territoriale isolant les zones de peuplement juif afin de rendre la vie impossible aux habitants et les pousser à quitter.

Selon Ad Kan, cette ingérence inacceptable de l’UE dans les affaires israéliennes comprend déjà une centaine de projets qui sont déjà en oeuvre sans que les autorités israélienne ne bougent le petit doigt.

Interrogé sur cette question au mois de décembre par l’un des « espions » d’Ad Kan, un lieutenant-colonel de Tsahal, fonctionnaire de l’Administration civile en Judée Samarie avait confirmé l’existence d’un tel plan mais avoué que la politique était de ne pas se mêler de ce phénomène !

Photo Tsahal