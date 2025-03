D’importantes forces de police et de l’administration civile de Judée-Samarie ont procédé cette nuit (lundi à mardi) à la destruction de l’avant-poste Or Meïr. Elles ont détruit les enclos pour le bétail et les quelques habitations qui s’y trouvaient.

Cet avant-poste a été fondé, de manière illégale, il y a un an et demi au sud de la localité d’Ofra, dans le Binyamin. Il s’étend un territoire de milliers de dounams, conservé sous propriété juive grâce à l’agriculture et au pâturage. Récemment, la colline a été la cible d’une série d’attaques de la part des Arabes du village voisin de Deir Dibwan, qui ont notamment empoisonné le troupeau dans les pâturages à deux reprises.

Un autre avant-poste a été évacué ces derniers jours dans le Binyamin: Or Nahman, près de Shilo, qui avait été fondé à la mémoire de Nahman Mordoff, z’l, assassiné dans un attentat l’année dernière.