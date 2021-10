En vertu d’une décision prise par le gouvernement précédent, le gouvernement va octroyer 20 millions de shekels à quatorze collectivités régionales et locales juives des zones C de Judée-Samarie. L’objectif est de leur donner davantage de moyens en resources humaines et en matériel de surveillance pour lutter contre les constructions illégales effectuées par l’Autorité Palestinienne, principalement avec de l’argent européen.

Selon les accords d’Oslo, les zones C de Judée-Samarie sont exclusivement du ressort d’Israël, sur le plan civil et militaire. Mais l’Union européenne et l’Autorité Palestinienne, d’un commun accord, ont comme objectif d’imposer des réalités sur le terrain et créer une continuité territoriale en isolant par la même les localités juives en vue de la création d’un éventuel Etat terroriste au coeur d’Israël.

La décision avait été prise par l’ancien ministre du Repeuplement Tsahi Hanegbi (Likoud) mais son application avait été stoppée à cause de la situation politique et le changement de gouvernement.

Les observateurs des localités juives n’auront pas de compétences exécutoires et devront rapporter les informations collectées à Tsahal et à l’Administration civile en Judée-Samarie. Mais leur présence accrue sur le terrain pourrait avoir des effets dissuasifs dans l’ingérence européenne et de l’AP.

Le grignotage de terres d’Etat en Judée-Samarie tout comme dans le Néguev, négligés par tous les gouvernements successifs, constitue l’un des plus grands dangers stratégiques pour la survie de l’Etat juif.

