Le ministre de la Défense Naftali Benett a décrété sept nouvelles réserves naturelles dans les zones C de Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain, parallèlement à l’élargissement de douze réserves et sites déjà existants. C’est la première fois depuis les Accords d’Oslo qu’un ministre de la Défense, « souverain » sur ce genre de questions, prend une telle décision. Naftali Benett a demandé à l’Administration civile en Judée-Samarie de mettre sa décision en application. Dans une deuxième étape, ces sites seront gérés et ouverts au public par l’Office de la Nature et des Parcs.

Ces sept réserves naturelles sont: Me’arat Ariel, Na’hal Og, Wadi Mal’ha, Na’hal HaYarden HaDromi, Betronot, Na’hal Tirtsa, Aroubot HaYarden et Rotem Meshih’ot.

Le ministre de la Défense a déclaré: « Aujourd’hui nous renforçons notre présence en Erets Israël et continuons à développer le repeuplement juif de ces régions, pas seulement en paroles mais aussi en actes. Il y a des des endroits magnifiques en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain. Nous allons agrandir et rénover ceux qui existent déjà et ouvrir au public de nouveau sites. J’invite tous les citoyens du pays à venir arpenter ces régions et participer à la poursuite de l’entreprise sioniste ».

Photo Wikipedia