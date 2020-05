Gouvernement d’union nationale oblige, Miri Regev s’apprête à quitter son poste de ministre de la Culture et des Sports. Pour encore mieux marquer de son empreinte son passage elle a pris une décision importante en concertation avec la commission cinématographique du ministère: le « Fonds cinématographique de Samarie », obtient un statut de « fonds indépendant » et bénéficiera d’une aide de 4 millions de shekels de la part du ministère. Ce fonds a été créé il y a deux ans et a déjà financé vingt-sept films et documentaires. Il a pour objectif de promouvoir les réalisateurs de Judée-Samarie mais aussi d’encourager des réalisateurs et producteurs du reste d’Israël de créer en Judée-Samarie.

Après l’annonce de cette décision, Miri Regev a déclaré: « Je viens d’effectuer une démarche historique sans précédent(…)Grâce à cette réforme un fonds cinématographique indépendant de Judée-Samarie bénéficiera pour la première fois d’un financement de la part du ministère de la Culture et des Sports. Jusqu’à présent, la Judée-Samarie n’était pas sur la carte culturelle et cinématographique d’Israël. Désormais, ce fonds exprimera des voix que beaucoup de citoyens du pays attendent, l’épopée d’Israël, le sionisme, le repeuplement. C’est une histoire émouvante et qui donne une image plus authentique de la société israélienne. Avec ce fonds, la beauté géographique et humaine de ces régions sera montrée ».

Le président du conseil régional de Samarie, qui est également président de ce fonds cinématographique a remercié la ministre et tous ceux qui au ministère ont travaillé sur ce dossier, et il a appelé tous les réalisateurs israéliens à venir créer en Judée-Samarie « afin de montre à la population des images qui n’avaient jamais passé sur les écrans ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90