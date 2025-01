Le nombre des habitants juifs de Judée et de Samarie continue d’augmenter. Il est estimé à la fin de l’année 2024 à près de 530 000 personnes. A Modiin Illit, on compte 90 663 habitants. A Beitar Illit, ils sont plus de 73 198, à Maalé Adoumim 40 606, à Guivat Zeev 26 654, et à Ariel 21 711. A Efrat, ils sont 13 571. Les habitants juifs de Judée et de Samarie constituent 5,3 % de la population totale d’Israël.