Sur instruction du ministre de la Construction et du Logement Zeev Elkin, l’Office national des domaines à lancé un appel d’offre pour la mise en vente d’environ mille unités de logements en Judée-Samarie. Il s’agit de 346 logements à Beit-El, 102 à Elkana, 96 à Geva Binyamin, 57 à Emmanuel, 22 à Karnei Shomron et 222 à Ariel.

Le maire de Beit-El Shaï Alon espère que ce projet arrivera à son terme afin que Beit-El devienne la « capitale de la région Bimyamin ». Il a remercié le Premier ministre Naftali Benett, les ministres Zeev Elkin, Ayelet Shaked et Benny Gantz ainsi que les membres de l’opposition qui ont permis à ce projet de voir le jour.

Mercredi, la Haute commission de Planification et Construction doit se réunir pour autoriser la construction de 3.144 logements supplémentaires dans des localités annoncées il y a quelques semaines déjà.

Constructions pour les Arabes prévues parallèlement

En parallèle, et sans doute pour tenter de « faire passer la pilule », plus de mille logements seront également construits pour des Arabes dans les zones C de Judée-Samarie. Cependant, l’extension du village de ‘Hirbat Zakharia dans le Goush Etzion, a été retirée de la liste à cause de la forte opposition des habitants juifs des alentours qui y ont vu un danger potentiel pour la continuité territoriale et pour les automobilistes juifs qui circulent sur la route qui côtoie ce village.

Pour l’instant, les partis de gauche et le parti Ra’am n’ont pas encore réagi. Par ailleurs, il faut savoir qu’il y a de nombreuses étapes administratives entre les annonces et la réalisation finale, et que des pressions extérieures ou intérieures pourrait bloque le processus lors de l’unes d’elles.

Photo Flash 90