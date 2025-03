À titre de comparaison, l’année dernière, 9 971 unités avaient été approuvées, et en 2023, ce chiffre s’élevait à 12349 unités. Ainsi, cette année pourrait être une année record en matière de construction dans la région.

Parmi les projets validés figurent la création de nouveaux quartiers avec plusieurs centaines d’unités de logement dans des localités comme Itamar (284 unités), Yakir (464 unités), Kokhav Ya’akov (1 016 unités), Asfar (509 unités) et Ma’ale Amos (561 unités).

Ces dernières années, le Conseil supérieur de planification se réunissait trois fois par an pour approuver de nouveaux projets. Toutefois, depuis décembre, il se réunit chaque semaine en raison d’un changement initié par le ministre de la Défense, Betsalel Smotrich.

Le conseil de Judée-Samarie s’est félicité de cette accélération: « C’est une excellente nouvelle pour plus d’un demi-million de citoyens vivant dans la région, qui ont droit à une qualité de vie, des infrastructures, une éducation et un logement comme tout autre citoyen d’Israël. La demande de logements en Judée-Samarie ne cesse d’augmenter, et de nombreuses jeunes familles souhaitent s’y installer. Ce développement accéléré répond à un besoin réel sur le terrain. Le peuple a choisi de poursuivre la construction en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain, et c’est ainsi que les choses doivent se dérouler. Nous remercions le Premier ministre Netanyahou, les ministres du gouvernement pour l’annulation de la décision 150 et la suppression des obstacles inutiles, et en particulier le ministre des Finances Betsalel Smotrich, le ministre de la Défense Israël Katz et la ministre des Implantations Orit Struck, qui mènent une politique visant à corriger des injustices historiques et à renforcer la souveraineté israélienne dans la région. Le Conseil de Judée-Samarie continuera de collaborer avec les ministres et les instances de planification afin de poursuivre l’extension de la construction en Judée-Samarie ».