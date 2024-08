Le 21 août est la journée internationale du souvenir des victimes du terrorisme depuis une résolution de l’ONU en date de 2017.

Par cette journée, l’Assemblée générale des Nations Unies veut: ”honorer et soutenir les victimes et les survivants du terrorisme et promouvoir et protéger le plein exercice de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux. De la sorte, elle a réaffirmé que la promotion et la protection des droits de l’homme pour tous et la primauté du droit aux niveaux national et international sont indispensables pour prévenir et combattre le terrorisme”, peut-on lire sur le site des Nations Unies.

Cette année, l’exposition dans les couloirs des Nations Unies à l’occasion de cette journée, présente des victimes du terrorisme en exposant leur photo et en racontant leur histoire. Le but est de mettre en avant ”les histoires personnelles derrière l’expérience du terrorisme de chacun et chacune”, expliquent les organisateurs.

Ainsi, on peut trouver les visages et l’histoire de victimes des attentats du 11 septembre 2001 ou encore des attentats en Indonésie ou même à une femme palestinienne victime du terrorisme en Nouvelle-Zélande, mais aucun présentoir ne rend hommage à une seule victime des attaques du 7 octobre ou à toute autre victime israélienne du terrorisme palestinien.

L’exposition est présentée dans le cadre d’une série d’événements qui se déroulent aujourd’hui aux Nations Unies sur le thème des victimes du terrorisme, notamment une déclaration du Secrétaire général Guterres et un panel avec la participation de victimes du terrorisme qui sont d’origines et de genres différents. Mais là aussi aucune référence aux victimes du massacre dans les localités de la bordure de Gaza qui est la plus grande attaque terroriste de l’année qui vient de s’écouler.

Lors de son dernier jour de mandat, l’ambassadeur israélien sortant Gilad Erdan a enregistré une vidéo dans laquelle il a vivement critiqué l’absence d’hommage aux victimes israéliennes.

L’ambassadeur israélien entrant, Dany Danon, a déclaré: ”Le fait que l’ONU ignore les victimes israéliennes du terrorisme, en particulier l’année où le massacre le plus cruel et le plus choquant a été commis est un scandale qui marque une faute morale supplémentaire de l’ONU. Le massacre du 7 octobre a été le plus grand attentat terroriste de l’année écoulée et le massacre le plus cruel contre des Juifs depuis la Shoah. L’ONU a réussi à trouver une mère palestinienne ”victime du terrorisme” en Nouvelle-Zélande mais n’a pas réussi à trouver ne serait-ce qu’une seule victime du massacre le plus cruel de l’année ou une victime israélienne d’un des milliers d’actes terroristes contre nous. La délégation israélienne s’assurera que personne dans ce bâtiment n’oublie le 7 octobre et nos otages”.

En France, le Bnai Brith s’est insurgé contre l’absence d’hommage aux victimes israéliennes dans une lettre ouverte au Président Macron: ”Face au scandale à l’ONU, la France doit réagir”, demande le président du Bnai Brith France, Philippe Meyer. ”Cet effacement des victimes du 7 octobre qui tient lieu de négationnisme international ne peut pas et ne doit pas être toléré”, écrit-il.