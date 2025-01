Lors d’une cérémonie pour la journée internationale du souvenir de la Shoah, le Président irlandais Michael Higgins a attaqué Israël. Des Juifs présents dans la salle ont protesté et ont été sortis de force.

»La douleur causée aux familles par les atrocités du 7 octobre et de la riposte israélienne sont inconcevables. La perte de vies civiles, l’expulsion, la perte de sa maison, des institutions. L’accord actuel doit mettre fin à la mort et fournir urgemment l’aide humanitaire nécessaire pour sauver des vies. Tous les otages doivent être libérés et toutes les étapes de l’accord honorées ».

Higgins est connu pour sa politique anti-israélienne. Il a toujours nié qu’il existait de l’antisémitisme en Irlande et s’est exprimé plusieurs fois contre Israël et la guerre à Gaza.

La virulence de ses propos a même conduit le ministre israélien des Affaires étrangères, Guidon Saar, à fermer l’ambassade israélienne à Dublin.

Le chef de la diplomatie israélienne a réagi au discours anti-israélien prononcé par Higgins lors de cette cérémonie: »Même pour la journée internationale du souvenir de la Shoah, le président irlandais Michael Higgins n’a pas réussi à prendre de la hauteur et a continué dans la provocation de bas étage et méprisable. La plus grande attaque meurtrière contre les Juifs depuis la Shoah est sortie de Gaza. Malgré cela, il a choisi pendant la cérémonie du souvenir de la Shoah de se faire le porte-parole de la propagande antisémite mensongère du Hamas et a causé le départ de la salle de Juifs, descendants de rescapés de la Shoah. Ce personnage n’inspire que du mépris, sa politique aussi. Quelle honte ».