Le Président Itshak Herzog partira ce dimanche 26 janvier pour une visite de deux jours à New York, aux États-Unis. Le Président a été invité par le Secrétaire général de l’ONU à prononcer le discours d’ouverture de l’assemblée spéciale marquant la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, qui aura lieu le lundi 27 janvier, commémorant les 80 ans de la libération du camp d’extermination d’Auschwitz.

Marianne Miller, survivante hongroise de l’Holocauste, se joindra au Président lors de cet événement accompagnée par ses quatre enfants et ses sept petits-enfants.

En outre, le Président Herzog devrait rencontrer le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, pour la première fois depuis le début du conflit actuel. La réunion portera sur la promotion des efforts internationaux visant à obtenir la libération des otages retenus en captivité par les terroristes du Hamas à Gaza. Le Président tiendra également des réunions diplomatiques avec d’autres hauts responsables sur ce même sujet.

Au cours de sa visite, le Président Herzog rencontrera des familles endeuillées qui ont perdu des êtres chers dans l’attaque terroriste du 7 octobre et dans le conflit actuel, et qui se rendront aux États-Unis. Il inaugurera également la synagogue Altneu et participera à un événement avec la communauté juive locale.