L’Autorité Palestinienne ne recule devant rien. A l’approche des cérémonies marquant le 75e anniversaire de la libération des camps d’Aushwitz-Birkenau qui se dérouleront de manière particulièrement marquante en Israël du côté de l’AP on « maintient la ligne ».

Le journal officiel de l’AP d’Abou Mazen, Al-Hayt al-Jadida a publié une tribune d’un journaliste du nom Yahia Rabah sous le titre « Un coup de feu et c’est fini ». L’auteur propose d’assassiner l’un des nombreux dirigeants de la planète qui seront présents à Jérusalem afin de saboter les cérémonies et y mettre au fin. Il faut rappeler que rien ne s’écrit dans la presse « libre » de l’AP sans le contrôle d’Abou Mazen et ses services.

Yahia Rabah n’oublie pas de donner dans l’obscénité des comparaisons en accusant la communauté internationale de déplorer la « Shoah des Juifs » et à l’opposé de « minimiser voire ignorer la ‘shoah’ palestinienne perpétrée par Israël »!!

Les cérémonies de cette année se dérouleront sous le signe « On se souvient de la Shoah, on lutte contre l’antisémitisme ». Il serait souhaitable que les dizaines de dirigeants de la planète qui verseront une larme dans quelques jours commencent sérieusement à combattre l’antisémitisme qui a également ses sources vives à Ramallah et à Gaza. Par exemple en cessant de financer des centaines de livres scolaires qui débordent de haine du juif.

Photo Flash 90