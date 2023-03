L’Université ouverte de Raanana et le Collège académique de Netanya accueillent les 19 et 20 mars une série de conférences sur de Gaulle, les Juifs et Israël.

« De Gaulle, les Juifs et l’État d’Israël : entre amitié et raison d’État » : c’est le titre du colloque organisé conjointement les 19 et 20 mars par l’Université ouverte de Raanana et le Collège académique de Netanya – une idée initiée par le professeur Denis Charbit, référent académique francophone de l’établissement universitaire de Netanya. Claude Brightman, présidente du Campus francophone du Collège académique de Netanya, indique que « les interventions seront centrées sur la nature des relations passés, présentes et futures entre Israël et la France ». Pour elle, « cette conférence tombe à pic puisque nous sommes en pleines journées de la francophonie mondiale et que, comme chaque année, nous organisons des tables rondes autour de ce thème, ce qui explique aussi le fait que l’ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, nous honorera de sa présence. »

Parmi les nombreux intervenants de ce colloque, citons notamment Hervé Gaymard, président de la Fondation Charles de Gaulle, ainsi que des représentants de la communauté chrétienne d’Abou Gosh, village arabe situé près de Jérusalem. Selon Claude Brightman, « le général de Gaulle, en tant que chrétien, a toujours respecté la préséance du peuple juif sur le christianisme. Il a toujours eu du respect pour la communauté juive. À la création de l’État d’Israël, de Gaulle éprouvait de la sympathie pour Ben Gourion qui incarnait cette résurrection juive sur la Terre d’Israël. Mais le mouvement de la décolonisation, notamment en Afrique du Nord, l’a obligé politiquement et historiquement à écarter la France d’Israël. Cela explique à mon sens les relations ambigües que de Gaulle a entretenues avec notre État. »

Le colloque se tiendra à l’Open University de Raanana le 19 mars de 9h30 à 18h, et au Campus francophone du Collège académique de Netanya le 20 mars de 14h à 19h. Les interventions seront en français et en hébreu avec traduction simultanée. L’entrée sera gratuite.

Le 20 mars, à Netanya, suite au colloque, un récital de musique sera donné à 19h par la très belle artiste Déborah Benasouli. Un récital pour chanter, ensemble, la France.

Au programme : Brel, Piaf, Aznavour et tant d’autres …

L’entrée est à 70 nis. L’ensemble des bénéfices sont reversés aux étudiants.

Infos et Réservations :

Par téléphone : 098607417

Par Mail: francophonie@netanya.ac.il

En ligne : https://pay.tranzila.com/…/VUdJcVY0UjNBd2NETDhmNitrMGRU…