Le député Ahmad Tibi est monté à la tribune de la Knesset pour dans le cadre d’une séance spéciale consacrée à la Journée internationale du Souvenir de la Shoah.

Il a commencé par rappeler les horreurs du régime nazi qui « se considérait comme la race pure et voulut exterminer les races inférieures ». Mais c’était uniquement pour se servir de ce thème comme tremplin. Le député a rapidement bifurqué dans une longue tirade lors de laquelle il a établi en parallèle entre ce que les Juifs ont subi durant la Shoah et le sort des « palestiniens » et des Arabes israéliens : « Aujourd’hui aussi, et ici-même, il faut s’élever et crier contre tout phénomène de racisme et de discrimination. Le racisme et la haine contre les Palestiniens et les Arabes sont devenus une norme immorale dans la société israélienne et parmi la majorité juive. Il faut s’élever contre les agressions quotidiennes, le meurtre, l’intrusion dans les villages, les attaques et les incendies de voitures, les atteintes portées contre les Palestiniens et leurs biens dans les territoires occupés par les ‘Jeunes des collines, et contre les crimes commis par les soldat armés ».

L’insolence et l’impudence de l’ancien conseiller de Yasser Arafat n’ont eu d’égales que le silence du président de séance Eitan Ginzburg (Bleu-Blanc) qui a permis au député de poursuivre sa diatribe même au-delà du temps de parole qui lui était imparti.

Le député Chlomo Karhi (Likoud) a vivement réagi : « Ahmad Tibi, qui soutient le terrorisme, utilise son discours de la Journée du Souvenir pour établir un parallèle terrifiant entre la situation des émeutiers palestiniens et celle des Juifs durant la Shoah ! N’y a-t-il plus de limites ??!! »

Vidéo :

https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/670162492/rendition/360p/360p.mp4?loc=external&oauth2_token_id=1580635690&signature=380c33953134b9c78c47c8e5715daeb915fccf86abb49f5a4405ab20a69c91ab

Photo Hadas Parush / Flash 90