Le nouveau président de musée Yad Vashem, Dany Dayan, a tenu des propos incompréhensibles à l’occasion de la Journée internationale du Souvenir de la Shoah. Il a dit « subir des pressions débridées de la part de milieux de droite » lui demandant d’exposer dans le musée la fameuse photo de la rencontre entre Adolf Hitler et le mufti de Jérusalem Hadj Amine al-Husseini, en 1941. Ces propos sont d’autant plus surprenants que Dany Dayan (candidat malheureux sur la liste de Tikva ‘Hadasha) se dit de droite et a été un temps président du conseil des localités juives de Judée-Samarie. Jusqu’à présent seules deux photos sont présentées dans le musée, l’une de la rencontre entre le mufti et Heinrich Himmler en 1943, l’autre le montrant passer en revue les troupes de la Division SS musulmane bosniaque « Handschar » qu’il avait créée.

L’explication donnée par Dayan à son refus n’est pas moins incompréhensible : « Certes, le mufti de Jérusalem était antisémite, mais même si je me démarque de son attitude, je ne transformerai pas Yad Vashem en outil servant des buts qui ne sont pas directement liés à la recherche sur la mémoire de la Shoah ». Et de s’enfoncer encore davantage : « Ceux qui veulent aujourd’hui que je mette cette photo ne sont pas réellement intéressés par le rôle du mufti durant la Shoah, qui fut d’ailleurs très limité, mais ils veulent porter atteinte aux Palestiniens d’aujourd’hui » !!