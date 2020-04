Le parti Balad s’est ouvertement joint à la Journée du Prisonnier marquée chaque année par l’Autorité Palestinienne (les autres composantes de la Liste arabe le font plus discrètement). Le parti de Hiba Yazbaq a appelé à la libération de terroristes arabes israéliens emprisonnés en Israël, dont certains ont activement participé à des attentats meurtriers.

Parmi les noms cités, on trouve notamment Ibrahim et Yassin Bakhri, complices du terroriste qui s’était fait exploser dans un autobus de la ligne 361 lors de la 2e Intifada, faisant 9 morts, ainsi que l’avocat (!!) Muhamad Abed, complice du terroriste auteur de l’attentat dans l’hôtel Park à Netanya à Pessah 2002, qui avait fait 30 morts et plus de 160 blessés. C’est lui qui avait transmis les informations au Hamas pour préparer l’attentat.

Balad les a appelés « nos courageux prisonniers ». La direction du parti a refusé de réagir à la publication de cette information.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90