Durant la journée de lundi, de très nombreuses écoles ont organisé des activités dans les classes pour marquer la « Journée du Goush Katif ». Le 22 du mois de Chevat avait été fixé pour marquer cette journée, d’abord parce que l’expulsion des huit-mille Juifs s’est déroulée en période de vacances scolaires et car elle correspond au jour où fut créé le premier village de cette région, « Netzer ‘Hazani » en février 1977. C’est le Centre de l’héritage du Goush Katif, situé à Nitzan, qui organise les diverses activités pédagogiques, cette année majoritairement sous forme digitale, avec des documents et films distribués et diffusés dans les écoles.

Grâce à des témoignages, les élèves et lycéens ont pu ainsi se rendre compte de la vie intense qui régnait dans les communautés et villages du Goush Katif, de l’activité économique et spirituelle mais aussi des combats menés ainsi que du traumatisme subi par l’expulsion qui persiste jusqu’à l’heure actuelle.

Vidéos :

Photo Flash 90