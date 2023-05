Le 9 mai, date anniversaire de la Déclaration Schuman, texte fondateur de l’Union européenne, aura lieu la Journée de l’Europe.

La représentation européenne en Israël organise, chaque année, à cette occasion un événement auquel est convié un représentant du gouvernement israélien.

C’est le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui doit participer et y tenir un discours.

L’Union européenne a fait savoir qu’elle n’appréciait pas ce choix: »La représentation de l’Union européenne en Israël va tenir sa traditionnelle réception pour la Journée de l’Europe le 9 mai. Comme elle le fait chaque année, elle a demandé au gouvernement israélien d’honorer cet événement de la présence d’un représentant du gouvernement. Nous ne soutenons pas les idées du ministre Ben Gvir et de son parti. Plusieurs de ses déclarations et idées sont en contradiction avec les valeurs que l’Union européenne représente ».

L’UE souhaiterait qu’un autre ministre soit envoyé à la place de Ben Gvir mais ce dernier a confirmé qu’il serait bien présent. »Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a été désigné comme le représentant du gouvernement pour la Journée de l’Europe et il a confirmé sa venue », a transmis l’entourage de Ben Gvir, »Le ministre prononcera un discours qui portera, entre autres, sur l’importance de la lutte commune contre le terrorisme. Il présentera ses voeux aux pays européens et appellera au renforcement de la coopération en soulignant qu’il est primordial de s’unir dans le combat contre le Djihad et les terroristes et qu’aucun pays ne devrait financer les initiatives contre Tsahal et les habitants d’Israël.

Le ministre est persuadé que même si les représentants de l’Union européenne »ne soutiennent pas ses idées », ils comprennent bien qu’Israël est une démocratie et en démocratie, il est permis d’exprimer des idées différentes ».