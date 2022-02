Chaque année au jour du 30 Chevat, Israël marque la Journée de la Famille. Cette date a été choisie en hommage à Henrietta Szold, fondatrice de l’organisation féminine « Hadassa » et surnommée la « mère de tous les enfants », qui est décédée à cette date du calendrier hébraïque (13 février 1945).

A cette occasion, l’Office central de la Statistique a publié des chiffres intéressants sur les familles en Israël. En 2020, il y avait 2,17 millions de familles, contre 1,83 million en 2011. Le taux moyen d’enfants par famille est de 3,73 dans les familles juives et 4,43 dans les familles arabes. On trouve 24% de familles arabes avec six enfants et plus contre 11% des familles juives dans le même cas.

Le taux de couples sans enfants est supérieur dans la population juive (29%) que dans la population arabe (10%).

Sur le plan marital, 95% des couples israéliens sont mariés contre 5% qui vivent en concubinage. Concernant les familles monoparentales, on comptait en 2020 137.000 familles dans cette situation, avec 87% de femmes.

Autre donnée intéressante : parmi les villes de plus de 100.000 habitants, c’est à Beit Shemesh que l’on trouve le plus grand pourcentage de familles nombreuses, à Beer Sheva et Ashkelon qu’il y a le plus grand pourcentage de familles monoparentales et à Tel-Aviv et Haïfa où l’on trouve le taux le plus important de couples sans enfants.

Enfin…et sans donner aucune consigne…parmi les couples mariées, ce sont les femmes qui majoritairement cuisinent et font la lessive (67%) et les hommes qui effectuent les font les réparations…

