Le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, a annoncé aujourd’hui (mercredi) aux ambassadeurs des Etats membres qu’il avait l’intention de demander la suspension du ”dialogue politique” avec Israël lors de la prochaine réunion des 27 ministres des Affaires étrangères, qui doit se tenir la semaine prochaine.

D’après des sources diplomatiques citées par Israël Hayom, des organisations internationales et indépendantes des droits de l’homme auraient fourni des éléments concrets prouvant la violation des droits de l’homme par les soldats de Tsahal, ce qui contrevient aux accords entre l’Union européenne et Israël. C’est sur cette base que Borrell veut suspendre les relations politiques entre l’UE et Israël.

Rappelons que Borrell termine son mandat le 1er décembre, un mandat qui a été marqué par des prises de positions hostiles à Israël.

Il reste à voir comment cette proposition, qui sera l’une des dernières de Borrell à ce poste, sera accueillie par les 27 Etats membres de l’Union européenne.