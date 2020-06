Parler amicalement aux Iraniens ou aux « Palestiniens », oui, mais recevoir une délégation du conseil régional de Samarie, non. Voilà l’attitude méprisable de Josep Borrell, le « ministre des Affaires étrangères » de l’Union européenne.

Il y a quelques mois, sous la conduite de Yossi Dagan, une délégation de Judée-Samarie avait demandé à rencontrer Josep Borell pour lui exposer ses arguments quant à la loi de souveraineté. Dans la délégation se trouvait également le Sheikh Abu Khalil Al-Tamimi de Ramallah, qui représente de nombreux habitants arabes favorables à l’extension de la souveraineté israélienne et d’une vie de coexistence avec les Juifs de ces régions. Mais Josep Borrell préfère parler AUX israéliens d’un ton condescendant plutôt que de parler AVEC des Israéliens.

Yossi Dagan, en tant que président du conseil régional de Samarie oeuvre depuis des années pour rétablir la vérité, en accueillant de nombreuses délégations étrangère mais aussi en se rendant à l’étranger, dans des parlements y compris au Parlement européen pour faire entendre la voix de ceux qui sont sur le terrain. Il y a quelques mois déjà, il avait fait parvenir une demande pour rencontrer le « ministre des Affaires étrangères de l’UE, mais ce dernier a opposé il y a quelques jours une fin de non recevoir, préférant rester dans sa confortable obsession anti-israélienne.

Yossi Dagan a réagi et déclaré : « Ce refus est le summum de l’hypocrisie de l’Union européenne. Elle se réunit pour discuter de la Judée-Samarie et prendre des décisions mais elle refuse de rencontrer des représentants des habitants qui sont les premiers concernés par les décisions politiques. L’Union européenne est unicolore et elle fonde ses décisions sans même entendre les différentes parties. J’appelle une nouvelle fois Jospep Borrell à accepter une rencontre par Zoom afin d’entendre la voix de Juifs et d’Arabes qui veulent vivre ensemble et sans que l’Union européenne se mêle de ce qui s’y passe ».

Photo porte-parole conseil régional de Samarie