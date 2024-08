Josep Borrell, le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères, a appelé à imposer des sanctions aux ministres israéliens Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir.

Borrell a écrit sur son compte X: ”Alors que le monde fait pression pour un cessez-le-feu à Gaza, le ministre Ben Gvir appelle à couper le carburant et l’aide aux civils. Tout comme les sinistres déclarations du ministre Smotrich, il s’agit d’une incitation aux crimes de guerre. Des sanctions doivent figurer à l’ordre du jour de l’UE. J’exhorte le gouvernement israélien à prendre ses distances sans équivoque avec ces incitations à commettre des crimes de guerre et à s’engager de bonne foi dans les négociations facilitées par les États-Unis, le Qatar et l’Égypte pour un cessez-le-feu immédiat”.