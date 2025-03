Après avoir été à la rencontre des victimes du 7 octobre dans le sud d’Israël, le président du Rassemblement National, s’est rendu hier à Yad Vashem.

»Les camps de concentration furent le summum de la barbarie. Le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem donne un nom pour l’éternité à toutes les victimes de la Shoah : nul ne les oubliera jamais, et nul ne pourra oublier ce qui fut la pire entreprise génocidaire jamais menée », a déclaré Jordan Bardella.

Plus tôt dans la journée, il a parcouru les localités de la bordure de Gaza meurtries par le 7 octobre, visitant les lieux du festival Nova ou encore Sdérot mais aussi le kibboutz Netiv Haassara où il a écouté le témoignage de la franco-israélienne, Sabine Tassa, dont le mari et le fils aîné ont été assassinés le 7 octobre. »Personne ne peut rester insensible à la douleur de cette mère et de cette épouse », a tweeté Bardella à l’issue de cet échange.