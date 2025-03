Jordan Bardella s’est exprimé ce jeudi à la Conférence internationale contre l’antisémitisme organisée à Jérusalem par le gouvernement israélien.

Le président du Rassemblement national a déploré le climat délétère au niveau sécuritaire et politique en France à l’égard des juifs, citant l’exemple de l’agression du rabbin d’Orléans, les manifestations appelant à l’Intifada, ou « les partis d’extrême gauche qui qualifient le Hamas de mouvement de résistance ».

Il a imputé l’entière responsabilité cette résurgence de l’antisémitisme à l’islam radical. « Il faut avoir le courage de nommer l’ennemi : l’islamisme », a-t-il dit. « Depuis le 7 octobre nous assistons à une lune de miel entre la gauche extrême et l’islamisme : l’un fournit les fanatiques, l’autre institutionnalise le mal, fournit l’excuse de la victimisation et l’apparence de la bonne conscience. »

Pour Jordan Bardella, le combat contre le Hamas mené par Israël et celui contre Daesh mené par les pays occidentaux est le même. « L’islamisme est l’ennemi d’Israël et constitue également pour nous le péril le plus existentiel. L’islamisme est le totalitarisme du 20e siècle. L’islamisme veut conquérir nos sociétés et y imposer ses obsessions et ses haines. Vous combattez ici le Hamas. Nous combattons la présence de ses idées et de ses soutiens sur le sol français », a poursuivi le leader du RN.

Jordan Bardella a ensuite dénoncé l’antisionisme, comme le nouveau visage de l’antisémitisme. « Il faut rappeler inlassablement que l’antisionisme est bien souvent un alibi, celui de l’antisémitisme, qui est l’idéologie de ceux qui ne supportent pas l’existence d’une nation juive. On peut critiquer un gouvernement mais on ne peut remettre en cause l’existence d’une nation. On bafoue un principe intangible : celui du droit d’Israël à vivre en sécurité. »

Poursuivant son discours, Jordan Bardella a assuré que son parti était le meilleur rempart pour les Juifs de France. « La haine des juifs et de l’Etat d’Israël est un fléau mondial que nous devons combattre sans relâche. Par ses positions, ses proposition et sa constance face à cette menace, le RN est aujourd’hui le meilleur bouclier pour les Français de confession juive. »

Le dirigeant du Rassemblement national a enfin réitéré l’engagement de la France à lutter contre l’antisémitisme : « Devant vous à Jérusalem, je prends un engagement solennel : la France combattra l’antisémitisme partout, tout le temps et sous toutes ses formes qu’il provienne de l’islamisme, de l’extrême gauche ou de groupuscules d’extrême droite à l’idéologie délirante. »

Meyer Habib, également présent à la conférence, a remercié Jordan Bardella pour sa prise de position sans équivoque aux côtés des Juifs et d’Israël. « Nous ne sommes pas du même bord politique mais je remercie sincèrement Jordan Bardella pour ses mots », a dit l’ex-député.