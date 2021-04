Après avoir inauguré un séfer-Torah à son nom à Hevron il y a quelques jours, Jonathan Pollard s’est livré à un deuxième acte très symbolique en fêtant son premier Yom Haatsmaout en Israël à Jérusalem. Il s’est notamment rendu à Kikar HaMuzika où il a été accueilli avec chaleur et enthousiasme aux côtés de son épouse Esther. Les couples a pris place dans un restaurant et les clients se sont spontanément mis à chanter le verset de Jérémie « Veshavou Vanim Ligvoulam » (« Les fils réintégreront leur frontières »), interprété généralement lorsque quelqu’un revient en Israël. Emu presque aux larmes et chantant avec l’assistance, Jonathan Pollard, qui rêvait depuis des décennies de réaliser son alya a dit : « C’est pour cela que j’ai lutté durant toutes ces années. C’est un immense mérite pour moi de me trouver ici à Jérusalem en cette journée si particulière et de fêter l’indépendance d’Israël ».

Photo Comité pour la libération de Jonathan Pollard