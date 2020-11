La commission des libérations du ministère américain de la Justice a annoncé qu’elle ne renouvelle pas les limitations de mouvement et d’action imposées il y a cinq ans à Jonathan Pollard, après sa sortie de prison. Ceci signifie en clair que le couple Pollard est désormais libre d’émigrer en Israël comme il le souhaite depuis si longtemps. Le président du Comité de lutte pour la libération de Jonathan Pollard Effi Lahav a déclaré : « Je suis ému aux larmes après avoir appris la nouvelle de la levée des conditions de libération de Jonathan Pollard et sa mis en libération totale. Après 35 ans difficiles et complexes l’Affaire Pollard arrive à sa fin: C’est une nouvelle que nous attendions depuis de longues années et voilà qu’elle est arrivée. C’est l’une des affaires qui a pesée le plus dans les relations entre Israël et les Etats-Unis au point que les dirigeants israéliens n’ont pas toujours su comment la gérer ».

Par les passé, durant les trente ans de détention de Jonathan Pollard, tous les présidents et toutes les administrations ont refusé de gracier le détenu malgré toutes les demandes, et Joe Biden fut parmi eux.

Le bureau du Premier ministre a publié un communiqué : « Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a toujours été engagé à la libération de Jonathan Pollard et a toujours agi en ce sens. Le Premier ministre remercie l’ambassadeur Ron Dermer qui a négocié avec responsabilité et doigté face aux autorités américaines. Il espère que Jonathan Pollard arrivera bientôt en Israël avec son épouse Esther ».

Photo Comité pour la libération de Jonathan Pollard