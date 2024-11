John Thune, le nouveau chef du groupe républicain majoritaire au Sénat américain, a prononcé une allocution dans le cadre d’un débat sur une proposition de loi du sénateur démocrate, Bernie Sanders, visant à interdire la livraison d’armes létales à Israël.

Thune a expliqué que le refus de défendre Israël et de condamner l’antisémitisme aux Etats-Unis avait des conséquences et encourageait les autres à abandonner Israël dans un moment de détresse.

Il a évoqué la Cour pénale internationale qui envisage d’émettre des mandats d’arrêt contre des dirigeants israéliens et a insisté sur le fait que si cette question n’était pas traitée, elle représenterait un danger pour Israël mais aussi pour les Etats-Unis dans l’avenir. Thune a appelé le chef de la majorité démocrate sortante au Sénat, Chuck Schumer, à imposer des sanctions sur la Cour pénale internationale.

Il a ajouté que si Schumer ne le faisait pas, la majorité républicaine élue s’en chargerait l’année prochaine après la prestation de serment de l’administration Trump.

Thune a martelé que les Etats-Unis se tiendraient aux côtés d’Israël: ”Nous ferons de ce sujet une mission législative suprême”.

Enfin, Thune s’est adressé à Israël et a promis: ”Les renforts arrivent! Dans 6 semaines, nous aurons la majorité au Congrès et nous dirons clairement que les Etats-Unis sont aux côtés d’Israël. Nous aiderons l’administration Trump à défendre Israël et à promouvoir la paix”.