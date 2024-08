John Kirby, le porte-parole du conseil de sécurité nationale américain, a attaqué directement le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, qui s’oppose à l’accord de libération des otages tel qu’il est proposé aujourd’hui.

”Smotrich prétend que l’accord met Israël en danger, mais c’est complètement faux et il induit en erreur le public israélien”, a déclaré Kirby vendredi soir lors d’un point presse, ”L’accord défend totalement les intérêts d’Israël, le Hamas a accepté les principes centraux réclamés par Israël. Les Etats qui accordent de l’importance à la vie de leurs citoyens doivent conclure des accords comme celui-ci. La position de Smotrich met en danger la vie des otages israéliens et américains et elle met déjà en péril la sécurité d’Israël. Le Président Biden ne permettra pas aux extrémistes de perturber l’accord, y compris aux extrémistes israéliens. L’accord va sauver des vies et promouvoir la sécurité d’Israël”.

Et d’ajouter: ”Smotrich prétend que les Etats médiateurs veulent imposer un ”accord de capitulation” à Israël. Mais réflechissez un instant, il dit cela à l’heure où le Président Biden envoie des forces de l’armée au Proche-Orient pour défendre Israël face à l’Iran. Le Président est prêt à défendre une nouvelle fois Israël avec l’armée américaine. L’idée qu’il pourrait soutenir un accord qui mettrait Israël en danger est erronée et scandaleuse, ceux qui le pensent doivent avoir honte”.

A la sortie de Shabbat, le ministre Smotrich a réagi à cette attaque: ”Je respecte la position des Etats-Unis et les remercie pour leur soutien à Israël face aux menaces régionales. Mais j’attends qu’ils respectent la démocratie israélienne et l’opinion des citoyens israéliens et de leurs élus concernant des décisions qui auront des conséquences sur la sécurité de l’Etat. Tout comme les Etats-Unis auraient repoussé des pressions internationales pour un accord de capitulation face à Al Qaïda et Ben Laden, Israël ne cèdera face à aucune pression extérieure qui conduirait à une atteinte à la sécurité d’Israël. Un accord de capitulation face à Sinouar qui laisse mourir la plupart des otages, libère des archi-terroristes, ramène les terroristes au nord de la Bande de Gaza, abandonne la frontière et permet au Hamas de se fournir en armes et de restaurer sa force pour qu’il puisse à nouveau attaquer Israël comme bras armé de l’Iran, est mauvais pour Israël et met en péril sa sécurité. Nous nous y opposerons de toutes nos forces. Aucune critique, aucune attaque ne me fera dévier du but”.