L’une des erreurs monumentales de la politique étrangère menées par l’ancien président américain Barack Obama fut de lâcher les alliés traditionnels des Etats-Unis au Moyen-Orient pour s’acoquiner avec l’axe chiite mené par l’Iran. On en voit les résultats aujourd’hui.

Son ancien vice-président Joe Biden a fait une déclaration lundi qui indique qu’il voudra mener la même politique. Evoquant la libération de Mohamed Amasha, opposant égyptien emprisonné depuis un an et demi, Joe Biden a dit : « Si je suis élu, fini les chèques en blanc pour Abde El Fatah A.Sissi, le ‘dictateur’ favori de Donald Trump ».

L’Egypte n’est pas une démocratie libérale, loin s’en faut, mais sous le président actuel, elle se situe dans le camp pro-occidental et combat les tentatives hégémoniques de l’Iran et de la Turquie à l’extérieur, et les Frères Musulmans à l’intérieur, choyés à l’époque par Barack Obama.

Photo Wikipedia