La visite du Président américain à Jérusalem Est puis à Beth Lehem a été émaillée de déclarations et de gestes qui ont fait réagir en Israël.

Tout d’abord, comme cela était prévu, le Président n’était accompagné d’aucun officiel israélien lors de sa visite à l’hôpital Augusta Victoria à Jérusalem Est. En arrivant sur les lieux, l’équipe de Joe Biden a fait retirer les drapeaux israéliens qui trônaient sur la voiture présidentielle.

Il a déclaré sur place: »Je suis un Américain d’origine irlandaise, les Irlandais aussi ont été sous occupation britannique. Leur histoire est semblable à celle des Palestiniens. Les poètes irlandais ont écrit des poèmes qui décrivaient une réalité semblable à celle des Palestiniens. »

Joe Biden a annoncé une aide de 100 millions de dollars »aux hôpitaux palestiniens de Jérusalem Est ».

Une fois cette visite terminée, il s’est rendu à Beth Lehem pour y rencontrer Abou Mazen. Biden a réaffirmé l’engagement américain pour la promotion de la solution à deux Etats. »Le peuple palestinien souffre maintenant, nous ressentons leur frustration et leur impuissance à Washington. Le peuple palestinien mérite un Etat ».

Il a appelé au maintien du statu quo dans les lieux saints ainsi qu’à profiter de l’atmosphère de rapprochement entre Israël et les pays pour faire progresser le processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Il a dénoncé la violence qui a fait »trop de morts israéliens et palestiniens cette année ».