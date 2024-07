Le Président américain a annoncé ce soir (dimanche) qu’il renonçait à briguer un second mandat à la Maison Blanche. Il devient ainsi le premier Président américain depuis 1968 à ne pas se présenter à sa propre succession.

Cette annonce intervient après plusieurs semaines de pression exercées sur le locataire de la Maison Blanche après que ce dernier a montré, à plusieurs reprises, des signes qui mettaient en doute sa capacité à continuer à diriger la plus grande puissance mondiale.

Biden a annoncé soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris pour lui succéder. Le parti démocrate n’a pas encore décidé de l’identité de celui ou celle qui se présentera contre Trump lors du scrutin au mois de novembre prochain.

”Etre votre président fut le plus grand honneur de ma vie”, a déclaré Joe Biden, ”Bien que j’avais l’intention d’être réélu, je pense que l’intérêt de mon parti et du pays est que je renonce et que je me concentre sur mes fonctions en tant que président jusqu’à la fin de mon mandat”.

Demain matin (lundi), le Premier ministre Netanyahou doit s’envoler pour les Etats-Unis. Mardi, il n’est pas certain qu’il rencontrera Joe Biden à Washington comme prévu. Il devrait aussi rencontrer Donald Trump durant son séjour au cours duquel il prononcera un discours devant le Congrès américain.