Cinq jours avant de quitter la Maison Blanche, Joe Biden a signé la prolongation d’un an du décret imposant des sanctions à certains habitants de Judée-Samarie, considérés comme »violents » à l’égard des Palestiniens.

Dans un communiqué publié par la Maison Blanche, il est précisé: »La situation en Cisjordanie (sic), particulièrement concernant le niveau élevé de violence de la part d’habitants juifs extrémistes, l’expulsion forcée d’habitants palestiniens de leurs villages et la destruction de biens, a atteint des degrés intolérables, qui constituent une sérieuse menace pour la paix et la stabilité en Cisjordanie, dans la Bande de Gaza, en Israël et dans tout le Proche-Orient ».

Dans un discours prononcé hier (mardi), le Sécrétaire d’Etat, Antony Blinken, a accusé Israël d’avoir »porté atteinte de manière méthodique aux capacités de la seule alternative au pouvoir du Hamas qui est l’Autorité palestinienne. Israël a porté atteinte au système financier de l’Autorité palestinienne. Il retient toujours de l’argent des taxes qui revient aux Palestiniens. Israël augmente le rythme de constructions dans les colonies et ferme les yeux sur les avant-postes illégaux. Les attaques de colons violents contre les Palestiniens ont atteint des records », a affirmé Blinken.