A l’occasion de ses cent jours à la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden a prononcé un discours devant le Congrès. Il a consacré un court moment au dossier iranien et a résumé la politique qu’il entend mener : « Les programmes nucléaires de l’Iran et de la Corée du Nord constituent une sérieuse menace pour la sécurité des Etats-Unis et le reste du monde. Nous allons travailler étroitement avec nos alliés afin de traiter ces problèmes au moyen de la diplomatie et d’une ferme dissuasion ». On ne demande qu’à croire…

Un soutien à la politique sécuritaire israélienne face à l’Iran

Après les entretiens qu’a eu à Washington le conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben-Chabbat avec son homologue Jake Sullivan et d’autres hauts responsables, la Maison-Blanche a fait savoir que le président Biden apporte son soutien infaillible au droit d’Israël à se défendre. Lors de ces entretiens auxquels participait aussi l’ambassadeur d’Israël Guilad Erdan, Meïr Ben-Chabbat a exprimé l’opposition catégorique d’Israël à un retour à l’accord de 2015 avec l’Iran et averti qu’Israël ne restera pas les bras croisés face aux dangers auxquels il fait face. C’est là que les interlocuteurs américains ont transmis le messager de Joe Biden. Il s’agit d’un léger changement d’attitude par rapport à l’époque Obama durant laquelle Israël était souvent muselé par les Américains.

Photo Wikipedia