Le Président américain et le Premier ministre israélien se sont rencontrés à l’hôtel Waldorf Astoria pour une réunion de travail.

Joe Biden a réaffirmé l’engagement des Etats-Unis aux côtés d’Israël pour sa sécurité. Les deux dirigeants ont évoqué la constitution d’une coalition contre l’Iran afin de combattre le programme nucléaire de la République islamique qui menace la région toute entière. Lapid a insisté sur l’opposition d’Israël à l’accord avec l’Iran. Lors de la déclaration commune des deux dirigeants devant la presse, le Premier ministre israélien a déclaré: »La diplomatie et les mots ne suffiront pas à arrêter l’Iran. La seule solution est de mettre sur la table la menace d’une intervention militaire ». De son côté le Président américain, que l’on sait attaché à la conclusion d’un accord, a affirmé: »Nous n’attendront pas éternellement la réaction de l’Iran à notre proposition ».

Par ailleurs, le Président américain a demandé à ce qu’Israël ne »surprenne » pas les Etats-Unis concernant les constructions juives en Judée-Samarie. Mis à part cela, Biden n’a émis aucune exigence concernant les Palestiniens et n’a pas évoqué la mise en place d’un consulat américain pour les Palestiniens à Jérusalem.

Yaïr Lapid a, quant à lui, décidé de parler du sujet afin de réitérer l’opposition totale d’Israël à une telle institution. Il a également souligné la politique d’ouverture civile que mène son gouvernement vis-à-vis des Palestiniens.

Les deux dirigeants ont souligné l’importance du processus enclenché lors du sommet du Neguev et la nécessité de promouvoir des projets communs à l’échelle régionale ainsi que d’élargir les accords de normalisation à d’autres pays.

Puis a eu lieu une visio-conférence dans le cadre du forum quadripartite I2U2 qui regroupe Israël, les Etats-Unis, les Emirats Arabes Unis et l’Inde. Le Premier ministre Lapid a rappelé les circonstances de la naissance de ce forum, lors d’un diner au domicile de l’ambassadeur des Emirats à Washington, il y a quelques mois.

Avant de procéder à une déclaration commune et de répondre aux questions de la presse, Joe Biden et Yaïr Lapid ont signé la »Déclaration de Jérusalem », dans laquelle les Etats-Unis s’engagent à empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. Ils confirment leur engagement pour garantir la supériorité militaire israélienne. Dans ce texte, il est également question de la lutte contre l’antisémitisme et contre le BDS ainsi que la promesse du Président américain et du Premier ministre israélien d’agir pour supprimer l’obligation de visa pour les Israéliens qui souhaitent entrer sur le territoire américain.

Joe Biden a rappelé lors de sa prise de parole une phrase que Golda Meïr lui avait dite en 1973 alors qu’il effectuait son premier voyage en Israël. Il a raconté qu’il était inquiet parce que le contexte sécuritaire était tendu pour Israël à quelques semaines de la guerre de Kippour. Golda Meïr lui avait alors dit: »Ne vous inquiétez, Israël a une arme secrète: nous n’avons pas d’autre endroit où aller ».

A la question d’une journaliste de la chaine israélienne Kan11 à savoir si le fait que la visite du Président américain à Jérusalem Est se fasse sans représentant officiel israélien, revenait à remettre en cause la position américaine qui reconnait Jérusalem comme capitale de l’Etat d’Israël, la réponse de Biden a été sans détour: »Non ».

Le Président américain est attendu maintenant à la résidence du Président israélien, où un déjeuner cocktail lui sera servi ainsi qu’aux membres de la délégation. Itshak Herzog doit lui remettre la médaille du Président.

Crédit photo: Spokesperson’s Department, Office of the President