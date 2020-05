Le candidat démocrate à l’élection présidentielle, connu pour ses gaffes, en a rajouté une à son passif lors d’une interview à une station de radio populaire new-yorkaise. Interviewé par un journaliste d’origine afro-américaine, Joe Biden lui a dit: « Si vous avez un problème pour décider si vous êtes pour moi ou pour Trump, alors vous n’êtes pas noir ». Après l’émission, voyant le tollé qu’il venait de provoquer dans les réseaux sociaux, l’ancien vice-président de Barack Obama a tenté de revenir en arrière: « Je n’aurais pas dû être aussi désinvolte. Personne ne devrait avoir à voter pour un parti sur la base de sa race, sa religion ou ses origines ».

Joe Biden est très populaire dans l’électorat afro-américain qui a oublié que le Parti démocrate fut à son origine celui de l’esclavagisme et qu’il s’est longtemps appuyé sur le sinistre Ku Klux Klan pour terroriser les citoyens noirs du Sud des États-Unis.

En 2016, 1,3 millions d’électeurs afro-américains avaient voté en faveur de Donald Trump. Cette nouvelle bévue de Joe Biden en convaincra sans doute quelques uns de plus à le faire. Le Parti républicain n’a d’ailleurs pas tardé à réagir à cette petite phrase. Le staff électoral de Donald Trump a qualifié cette déclaration de « dégoûtante ». Tim Scott, sénateur républicain afro-américain de Caroline du Sud a réagi sur Twitter: « 1,3 million de Noirs américains ont voté pour Trump en 2016. Ce matin, Joe Biden a dit à chacun d’entre nous que nous n’étions pas Noirs. Je ne peux pas dire que je suis surpris. Malheureusement, cela correspond à la tendance des Démocrates de penser que le vote afro-américain leur est acquis d’avance ».

Interrogé sur cette polémique, Charlamagne yha God, l’animateur qui interviewait Joe Biden a dit: « Les Noirs ont beaucoup investi dans le Parti démocrate mais le retour sur investissement n’a pas été génial. On ne peut pas me demander d’avoir plus peur de Donald Trump que de vouloir quelque chose pour les miens ».

Aux Etats-Unis aussi, ceux qui se présentent comme les tenants exclusifs des vertus d’humanisme et d’antiracisme n’en sont pas toujours les meilleurs exemples.

Photo Wikipedia